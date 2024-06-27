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51-летний мужчина утонул в Новосибирском водохранилище

51-летний мужчина утонул в Новосибирском водохранилище

В левобережье Советского района Новосибирска утонул мужчина. Тело подняли из воды спасатели. Как сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в соцсети «ВКонтакте», тело было найдено на ОбьГЭСе в 17.

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