"Русские, мы всё потеряли": Иноагенты пошли в контрнаступление. А зачем им это надо?

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Царьград

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Если руководство России опять даст &quot;слабину&quot; и пойдет на поводу у этих ОДНОКЛЕТОЧНЫХ,грош ему цена ,этой власти ! Есть вещи ,которые не подлежат прощению ни по каким гумманитарным соображениям!
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15 час.
Евгений Благородный
И по делом им уродам. Нечисти в России не место
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11 час.

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