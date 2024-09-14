О деградации интеллекта масс

В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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