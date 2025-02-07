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Ростех

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Ростех создал спутниковые трекеры для работы в Арктике

Ростех создал спутниковые трекеры для работы в Арктике

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал модуль передачи телематической информации с техники, применяющейся в труднодоступных районах, например при лесозаготовках, и в условиях Крайнего Севера, в том числе на морских судах.

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