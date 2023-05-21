Страна и люди

9 659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна фролова
    аффтор столько мути и грязи налил в статейк, что похоже сам запутался о чем хотел написать.....наботал по верхам как ...Не все прошли мед...
  • Наталья Изъюрова
    Двойное гражданство упразднить!!! А всевозможные граждане мира пусть по миру и собирают на протитание)))Люди просят отмен...
  • Наталья Изъюрова
    Все кто выступил против СВО, нелицеприятно отзывался о нашей армии и Родине, а тем более не являющиеся нашими граждан...Люди просят отмен...

Неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International признана нежелательной

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организацииПо результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды) (далее – фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх