Авиация МЧС России оказывает помощь в ликвидации природных пожаров Хабаровском крае

Авиация МЧС России оказывает помощь в ликвидации природных пожаров Хабаровском крае

Экипаж вертолёта МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России продолжает оказывать помощь подразделениям лесоохраны в тушении природных пожаров.

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