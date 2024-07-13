Astra Group и NOTA объединят усилия для развития отечественной IT-индустрии

Компания Astra Group заключила партнерство с российским вендором NOTA (T1 Holding), которое предусматривает объединение корпоративной коммуникационной платформы DION с мобильной ОС Astra Linux и почтовым сервером RuPost.
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