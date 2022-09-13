Подразделению «Дельта» НМ ЛНР вручен груз, приобретенный на средства сбора депутата ГД Альфии Когогиной в проекте «Все для Победы»

Оперативной группе «Дельта» Народной милиции ЛНР Народный фронт доставил гуманитарный груз, приобретенный на деньги россиян – беспилотники, форму, берцы, палатки, приборы ночного видения.
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