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Подразделению «Дельта» НМ ЛНР вручен груз, приобретенный на средства сбора депутата ГД Альфии Когогиной в проекте «Все для Победы»

Подразделению «Дельта» НМ ЛНР вручен груз, приобретенный на средства сбора депутата ГД Альфии Когогиной в проекте «Все для Победы»

Оперативной группе «Дельта» Народной милиции ЛНР Народный фронт доставил гуманитарный груз, приобретенный на деньги россиян – беспилотники, форму, берцы, палатки, приборы ночного видения.

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