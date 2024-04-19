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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня назвала корректировку авиамаршрута выгодной для двух берегов Тайваньского пролива

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ -- Запуск с пятницы линий W122 и W123 по направлению запад-восток, которые соединились с авиамаршрутом под номером М503, принесет пользу соотечественникам с двух берегов Тайваньского пролива, заявила официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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