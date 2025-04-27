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Стоит ли строить модульный дом на даче: плюсы и минусы

Стоит ли строить модульный дом на даче: плюсы и минусы

Весна – время строительства загородных домов. Обладатели дачных участков находятся перед выбором, какое жилье им лучше подойдет: из газобетона, кирпича, оцилиндрованного бревна, собранное на заводе из модулей или по каркасной технологии уже на участке.

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