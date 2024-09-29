Что делать при утечке антифриза? Полное руководство про тосол

Утечка антифриза — одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей. Антифриз играет ключевую роль в системе охлаждения двигателя, предотвращая его перегрев и поддерживая стабильную работу в различных климатических условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)