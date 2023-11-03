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Институтскую улицу благоустроили в поселке Нахабино

Институтскую улицу благоустроили в поселке Нахабино

Администрация Красногорска проверила благоустройство в рабочем поселке Нахабино. На Институтской улице уложили асфальт, заменили бордюры и уличное освещение, обновили детскую площадку и установили на ней камеры видеонаблюдения.

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