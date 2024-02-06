Стоматолог Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием для установки виниров

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к. м. н. Юрий Калинин заявил, что нарушение прикуса является противопоказанием для установки виниров — специальных накладок, замещающие собой внешний слой зубной эмали.
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