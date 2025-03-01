Игорь Михайлов: «Зеленский продолжает манипулировать Европой»

Политолог-американист – о дипломатическом скандале между США и Украиной Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны планировали согласовать детали экономического соглашения, превратилась в настоящую дипломатическую катастрофу.