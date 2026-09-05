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Профессор Спирин рассказал, почему в СССР выдавали по 6 соток, а не по 5 или 10

Профессор Спирин рассказал, почему в СССР выдавали по 6 соток, а не по 5 или 10

Кто придумал выдавать людям по 6 соток и кому этот земельный надел полагался? Спросили у эксперта. фото: iStock/xalanx«Домик маленький, шесть соток, садоводство.

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