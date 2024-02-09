Спикер палаты представителей США Джонсон: Байдену нельзя занимать свой пост

Может пиндосам провести референдум и выгнать этого старого безмозглого пердуна Байдена, сколько можно позорить народ и показывать свою тупость....

М

Мария

Если умный будет - нам ещё хуже. Глобалисты Америку слили. Там будет хаос. Трампу вряд ли удастся его остановить. Дело идёт к гражданской войне - может, от нас отцепятся.