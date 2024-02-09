Политика как он...
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Политика как она есть

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Спикер палаты представителей США Джонсон: Байдену нельзя занимать свой пост

Спикер палаты представителей США Джонсон: Байдену нельзя занимать свой пост

Спикер палаты представителей заявил, что Байдену нельзя занимать свой пост © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Спикер палаты представителей Майк Джонсон.

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Комментарии
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Н
Нина
Пусть наводят порядок, чтоб не смыли
Ответить
17 час.
Валентин Щербаков
Может пиндосам провести референдум и выгнать этого старого безмозглого пердуна Байдена, сколько можно позорить народ и показывать свою тупость....
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6 час.
М
Мария
Если умный будет - нам ещё хуже. Глобалисты Америку слили. Там будет хаос. Трампу вряд ли удастся его остановить. Дело идёт к гражданской войне - может, от нас отцепятся.
Ответить
3 час.

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