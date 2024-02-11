Эфиры дебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Эфир дебатов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Ленинскому округу № 78 Жук Ольги Николаевны и Манько Игоря Сергеевича состоится 13 февраля 2024 г.
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