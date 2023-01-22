Индекс «Бутербродекс» в России поднялся за первые две недели января

Индекс «кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), являющийся оценкой потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, за 15 дней с начала января вырос на 5 пунктов относительно второй половины декабря и достиг 104,5 пункта, пишет РИА Новости.