Театр абсурда
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Театр абсурда

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Захожу я в миграционный центр в Одинцово, а тут на стене висит огромный плакат от «Яндекса», с работой до 230 000р.

Захожу я в миграционный центр в Одинцово, а тут на стене висит огромный плакат от «Яндекса», с работой до 230 000р.

Avia.pro - СМИ — Ну, вы только представьте себе: захожу я тут как-то в миграционный центр в Одинцово — а что, думаю, вдруг кто-то мне сможет объяснить, почему нормальной работы в стране всё меньше и меньше для русских мужиков.

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Комментарии
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radiofree
Импортозамещение в действии.Скоро страну так заместим.
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3 час.
Александр
В первом же предложении автора-ложь.Работы полно для тех,у кого руки из нужного места растут.
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3 час.
Александр _
Ну очень длинная статья. Одно и тоже через предложение. Количество букв что ли автор набирал?
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3 час.

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