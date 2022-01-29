США - нашими глазами

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США ставят биоэксперементы на военных Украины и Грузии

США ставят биоэксперементы на военных Украины и Грузии

«В то время как Соединённые Штаты планируют увеличить своё военное присутствие в Восточной Европе, чтобы «защитить своих союзников от России», внутренние документы Вашингтона чётко дают понять, что означает американская «защита» на практике.

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