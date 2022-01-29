США ставят биоэксперементы на военных Украины и Грузии

«В то время как Соединённые Штаты планируют увеличить своё военное присутствие в Восточной Европе, чтобы «защитить своих союзников от России», внутренние документы Вашингтона чётко дают понять, что означает американская «защита» на практике.
«В то время как Соединённые Штаты планируют увеличить своё военное присутствие в Восточной Европе, чтобы «защитить своих союзников от России», внутренние документы Вашингтона чётко дают понять, что означает американская «защита» на практике.
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