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Отношения России с Азербайджаном налаживаются: Баку выдал главаря банды и одобрил инфраструктурные проекты

Отношения России с Азербайджаном налаживаются: Баку выдал главаря банды и одобрил инфраструктурные проекты

Политика просто с Игорем Таланцевым Я вижу, что отношения между России и Азербайджаном находятся на подъеме.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Азербайджан вполне самодостаточная страна. Себе во вред они ничего не  сделают. Ну а особо дружественным он никогда нам не был.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Если  честно, то азеры  в РФ  ведут себя  гораздо  наглее армян.
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1 час.
Владимир Алтайцев
На  каком  основании?  А если армяне  живут в России уже  300-500 лет, их  тоже выслать? А тем паче, не выслать никак  не удастся  даже того, кто имея  паспорт, совершил преступление. Увы, закон  не позволяет. Будь моя  воля, я  лишил  бы  паспортов  тысяч  граждан  России, даже  чисто русских, тех, кто сбежал за  рубеж, кто льёт помои  на Россию. Но  закон против.Думайте, прежде  чем писать.
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1 час.

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