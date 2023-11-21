Отношения России с Азербайджаном налаживаются: Баку выдал главаря банды и одобрил инфраструктурные проекты

Азербайджан вполне самодостаточная страна. Себе во вред они ничего не сделают. Ну а особо дружественным он никогда нам не был.

Владимир Алтайцев

На каком основании? А если армяне живут в России уже 300-500 лет, их тоже выслать? А тем паче, не выслать никак не удастся даже того, кто имея паспорт, совершил преступление. Увы, закон не позволяет. Будь моя воля, я лишил бы паспортов тысяч граждан России, даже чисто русских, тех, кто сбежал за рубеж, кто льёт помои на Россию. Но закон против.Думайте, прежде чем писать.