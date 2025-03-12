Украина готова ввести временное прекращение огня на 30 дней

Украина выразила желание немедленно установить 30-дневный режим прекращения огня, согласно совместному заявлению, опубликованному на сайте украинского лидера Владимира Зеленского по итогам переговоров с США в Джидде.
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