Патруль Деда Мороза в Саранске поздравил участников дорожного движения с наступающим Новым Годом

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» организовали профилактическое мероприятие «Патруль Деда Мороза», в ходе которого напомнили участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.
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