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Дочери Энрике, умершей от рака, в день игры с Германией могло бы исполниться 13 лет: «Особенный день. Она каждый день рядом»

Луис Энрике после матча с Германией вспомнил о дочери, которая умерла в 2019 году. Ксана на протяжении пяти месяцев боролась с остеосаркомой — раком костей.

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