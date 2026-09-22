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Царьград

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Жительница Забайкалья избила отца 20 ударами и получила 8 лет

Жительница Забайкалья избила отца 20 ударами и получила 8 лет

В Чернышевском районе Забайкальского края 28-летнюю женщину приговорили к 8 годам колонии общего режима за убийство отца, которого она избила и сбросила в подполье.

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