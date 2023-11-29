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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов

На матч «Динамо» – «Зенит» продано более 18 тысяч билетов

Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. Матч 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» – «Зенит» состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене», вместимость которой 25 716 мест.

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