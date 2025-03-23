Главное на свете - это наши дети. Бобруйск.

Создание условий для безопасного детства - одна из приоритетных задач современного общества.В этой связи работники Министерства по чрезвычайных ситуаций активно проводят уроки безопасности в детских садах.
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