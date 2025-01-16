В Евразию приходит Кувейт. О Кувейте мало известно, и его легкомысленно недооценивают

В 2024 г. экономическая активность аравийских стран в Центральной Азии заметно возросла. К «большой тройке» инвесторов, которые традиционно на слуху (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар), присоединилось такое интересное государство, как эмират Кувейт.
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