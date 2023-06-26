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«Автодор» объявил о расставании с главным тренером Браниславом Вичентичем

«Автодор» на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером Браниславом Вичентичем. Вичентич покидает клуб в связи с окончанием контракта.

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