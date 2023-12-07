«Год геополитического пробуждения»: директор СВР поделился прогнозами развития ситуации в мире

МОСКВА (ИА Реалист). Глобальная турбулентность, спровоцированная ожесточенной борьбой Запада, пытающегося сохранить свое доминирование, с новыми центрами силы, отстаивающими право на суверенное развитие, в наступающем году, очевидно, продолжит набирать обороты.
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