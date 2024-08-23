"Мы больше не будем": Боевики ВСУ извинились за вторжение в Курскую область

Лариса Козлова Ясельная группа детского сада, да и только. А не пошли бы эти вояки в... анус вместе со своими извинениями?!!!😡

Александр Лагуткин Они шли убивать мирное население. Как можно простить убийство беременной молодой женщины. Она никогда уже не будет матерью. И остальных убитых этими чертями! Уже отпускали убийц из Азова с "Азовстали". Они сейчас снова убивают русских. Этих чертей нужно уничтожать на месте. Вот тогда они действительно - "больше не будут".