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"Мы больше не будем": Боевики ВСУ извинились за вторжение в Курскую область

"Мы больше не будем": Боевики ВСУ извинились за вторжение в Курскую область

Извинения "на камеру", кажется, вышли на новый уровень. Взятые в плен боевики ВСУ публично попросили прощения за вторжение в Курскую область.

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Комментарии
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Лариса Козлова
Ясельная группа детского сада, да и только. А не пошли бы эти вояки в... анус вместе со своими извинениями?!!!😡
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8 час.
Александр Лагуткин
Они шли убивать мирное население. Как можно простить убийство беременной молодой женщины. Она никогда уже не будет матерью.   И остальных убитых этими чертями!  Уже отпускали убийц из Азова с &quot;Азовстали&quot;.  Они сейчас снова убивают русских. Этих чертей нужно уничтожать на месте. Вот тогда они действительно  - &quot;больше не будут&quot;.
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7 час.
Михаил
даже не смешно бл..ь ни разу. вчера терзали ЖЕНЩИН и ДЕТЕЙ, а как встретились с МУЖЧИНАМИ--захлюпали носиком,мы не будем бооольшеее. и этот БРЕД на полном серьезе обсуждается бл...ь РУССКИЕ, РУССИЧИ-ВЫ про это серьезно?????? ДА ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО, ЭТИХ УКРОТВАРЕЙ ДАВИТЬ ХЛЕЩЕ ТАРАКАНОВ!!
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5 час.

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