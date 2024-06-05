В Красноярске на Пограничников из земли забил высокий фонтан воды

На улице Пограничников из земли забил фонтан воды. Видео появилось в телеграм-канале Kras Mash. СГК прокомментировали ситуацию: — При проведении первого этапа гидравлических испытаний в контуре Красноярской ТЭЦ-3, выявили повреждение магистрального трубопровода на Пограничников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии