В Красноярске на Пограничников из земли забил высокий фонтан воды

На улице Пограничников из земли забил фонтан воды. Видео появилось в телеграм-канале Kras Mash. СГК прокомментировали ситуацию: — При проведении первого этапа гидравлических испытаний в контуре Красноярской ТЭЦ-3, выявили повреждение магистрального трубопровода на Пограничников.