5 ноября, отмечается день Якова. Есть медовая примета на утро: если съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды – будешь счастлив целый год.
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5 ноября, отмечается день Якова. Есть медовая примета на утро: если съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды – будешь счастлив целый год.