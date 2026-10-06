Прорубил окно во Вселенную: за что вручили Нобелевскую премию по физике – 2026

REUTERS/ Tom Little Нобелевская премия по физике в 2026 году присуждена американскому ученому Фрэнсису Халсену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино сверхвысоких энергий.
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