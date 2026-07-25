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Царьград

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«Донбасс будет потерян»: на Западе сделали неожиданное заявление — Киеву придется смириться

«Донбасс будет потерян»: на Западе сделали неожиданное заявление — Киеву придется смириться

Аналитик Меркурис: Киев потеряет Донбасс в ближайшие месяцыУкраина рискует утратить контроль над оставшейся территорией Донбасса в ближайшие месяцы.

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