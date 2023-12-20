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Закон, порядок, государство

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На досрочную пенсию вышли более 700 многодетных жительниц Приморья

На досрочную пенсию вышли более 700 многодетных жительниц Приморья

Многодетные мамы, имеющие трудовой стаж не менее 15 лет, имеют право досрочно оформить пенсию. При этом величина индивидуального пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2024 году должна составлять не менее 28,2, а начиная с 2025 года — не менее 30, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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