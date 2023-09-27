Азербайджан впервые назвал точное число погибших в ходе "АТО" в Карабахе

Согласно данным военного ведомства, с азербайджанской стороны за 2 дня погибло 192 человекаСегодня, 27 сентября, Минобороны Азербайджана опубликовало список, где представлены имена и фотографии погибших в ходе "антитеррористических мероприятий".
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