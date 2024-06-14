Во Владивостоке обнаружили производителя опасной рыбной продукции

Во Владивостоке компания ООО «Рыбный мир» привлечена к административной ответственности за нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов к организации производства пищевой продукции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление Россельхознадзора.
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