ANNA ASTI стала лучшей певицей с лучшей песней года

14 июня в Москве после трёхлетнего перерыва наконец состоялась Премия «МУЗ-ТВ – 2024». Тарелочки Премии получили многие талантливые исполнители, однако абсолютным рекордсменом стала певица ANNA ASTI, ставшая победительницей сразу в трёх номинациях: «Певица года», «Лучший альбом» и «Лучшая песня» – «Царица».