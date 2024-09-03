Карьерный эксперт Хуторская: стажировки – хороший способ начать карьеру мечты

Подросткам важно вовремя определиться со своей будущей профессией, чтобы построить успешную карьеру. Хорошо в этом помогают профориентация и стажировки, рассказала RT карьерный эксперт передвижной "лаборатории" для профориентации и развития карьеры "Профитрак" центра "Профессии будущего" Виктория Хуторская.