В США объявили о революции в производстве туалетной бумаги

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Почти 100 лет производящая туалетную бумагу американская компания Charmin, которую многонациональная корпорация Procter & Gamble купила еще в середине прошлого века, , что готова произвести революцию на рынке пипифакса.