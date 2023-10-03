В США объявили о революции в производстве туалетной бумаги

Почти 100 лет производящая туалетную бумагу американская компания Charmin, которую многонациональная корпорация Procter & Gamble купила еще в середине прошлого века, , что готова произвести революцию на рынке пипифакса.
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