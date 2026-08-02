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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Локомотива» Яковлев о Кубке Гагарина-2026: «Ценность этой победы высока. Постчемпионские сезоны сложны. В начале чемпионата мы испытывали трудности, но в решающих матчах преобразились»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о победе клуба в финале Кубка Гагарина-2026. Сегодня в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».

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