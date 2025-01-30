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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» и Саад расторгли контракт после прохождения хоккеистом драфта отказов. Форвард набрал 15 очков в 43 матчах сезона

«Блюз» и 32-летний нападающий расторгли соглашение после того, как хоккеист прошел процедуру драфта отказов.

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