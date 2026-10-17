Андрей Аршавин оценил изменения в игре « Спартака » при Хуане Карседо. – Какие главные изменения увидели в игре «Спартака» при Карседо? – Мне кажется, стало лучше получаться в комбинационную игру, она стала более стабильной, хотя все равно многое зависит от Барко.