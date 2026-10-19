Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности США осуществить новые атаки на Иран, но предупредил о возможности ответа со стороны Тегерана.
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