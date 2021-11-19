Мартиросян считает Харламова самым смешным юмористом

Гарик Мартиросян назвал самого смешного юмориста и дал совет по преодолению панических атак. Мартиросян считает Харламова самым смешным юмористомФото: ТНТ «Я хочу признаться: смешнее, чем Харламов, точнее, чем Харламов, нет никого вообще на сцене.