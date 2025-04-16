🇺🇦🔥🇷🇺Как враг бросил танки и БМП на белгородскую Демидовку - подробное видео ▪️С 6 утра броненруппа ВСУ со стороны сумского села Марьино начала атаку Краснояружского района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦🔥🇷🇺Как враг бросил танки и БМП на белгородскую Демидовку - подробное видео ▪️С 6 утра броненруппа ВСУ со стороны сумского села Марьино начала атаку Краснояружского района.
Свежие комментарии