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Пользовательские соглашения на сайтах в России будут писать понятным языком

Пользовательские соглашения на сайтах в России будут писать понятным языком

В России хотят обязать площадки прописывать пользовательские соглашения на сайтах понятным языком и не требовать личные данные человека для работы с ресурсом, потому что большинство россиян подписывают их, не читая.

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