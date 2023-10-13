Пользовательские соглашения на сайтах в России будут писать понятным языком

В России хотят обязать площадки прописывать пользовательские соглашения на сайтах понятным языком и не требовать личные данные человека для работы с ресурсом, потому что большинство россиян подписывают их, не читая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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