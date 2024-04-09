Открылась XXXIII международная выставка-конкурс «Российская Неделя Искусств»

9 апреля в Москве начала работу XXXIII международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств», позволяющая за 6 дней увидеть невероятное разнообразие 2000 эксклюзивных произведений живописи, графики, цифрового искусства, фотографии и текстиля.
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