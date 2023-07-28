Авторадио

1 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Мы им самолеты для тушения пожаров , а они по нам Байроктарами беспилотниками .Россия направила ...
  • Вовладар Даров
    Турция об нас ноги вытирает,а мы ей самолётики в помощьРоссия направила ...
  • катя Подвойская (-)
    а где наши доблестные Ахматовские бойцы, которые так рвались,защищать Белгород и всю Белгородскую область? ?Дроны атаковали п...

Япония приняла новыц пакет антироссицских санкций

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузового транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх