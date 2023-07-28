Япония приняла новыц пакет антироссицских санкций

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузового транспорта.
Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузового транспорта.
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